أدرعي: فيلق القدس و"حزب الله" يستغلان مطار بيروت الدوليّ

رأى المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي أنّ فيلق القدس الإيرانيّ و"حزب الله" يستغلان على مدار الأسابيع الأخيرة مطار بيروت الدوليّ، من خلال رحلات مدنية وذلك في محاولة لتهريب أموال مخصصة لتسلح "حزب الله"، بهدف تنفيذ اعتداءات ضد إسرائيل.



وكتب، عبر اكس: "الجيش الإسرائيليّ على تواصل مع آلية المراقبة لتطبيق وقف إطلاق النار وينقل معلومات معينة بشكل متواصل لاحباط أعمال النقل هذه. رغم الجهود المبذولة تشير تقديراتنا إلى نجاح بعض من محاولات تهريب الأموال هذه."



وأضاف: "الجيش الإسرائيليّ لن يسمح بتسلح "حزب الله" وسيعمل من خلال الوسائل الموجودة لديه لفرض تطبيق تفاهمات اتفاق وقف إطلاق النار وذلك لضمان أمن مواطني دولة إسرائيل."