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السيد تسلمت من حجار مهام وزارة الشؤون

أخبار لبنان
2025-02-13 | 10:38
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السيد تسلمت من حجار مهام وزارة الشؤون
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السيد تسلمت من حجار مهام وزارة الشؤون

جرت في وزارة الشؤون الإجتماعية مراسم التسليم والتسلم بين الوزير السابق هكتور حجار والوزيرة حنين السيد.

وبعد ترحيب من حجار والتمنيات للسيد بالتوفيق في مهامها الجديدة، قدم ملخصا عن إنجازات الوزارة. (للإطلاع على الإنجازات، اضغط هنا). 

السيد

بدورها، قالت السيد: "لقد تحدث مع الرئيس نواف سلام عن هجرة الشباب عبر "تلفزيون لبنان" والتحدي امامنا هو ارجاع الشباب الى لبنان. ان الوزارة بالنسبة الي اساسية في هذا الاطار، وقد اخترت وزارة الشؤون لأنني أحب العمل في هذا المجال. وكنت بدأت العمل في وزارة الشؤون من قبل البنك الدولي في العام 2005 وكانت السيدة نايلة معوض وزيرة آنذاك".

وأضافت: "كما واكبت وزراء عدة في الوزارة وبعض الزملاء هنا، وأفتخر عندما ارى بعض البرامج التي أسسناها في السنوات المتعاقبة وقد اصبح الكثير منها جزءا من الوزارة بما فيها برنامج التطور الذي بدأ عام 2007، حين قدم البنك الدولي هبة لننطلق في البرنامج وحاليا اصبح فعالا في الوزارة. وهذا يأخذني الى موضوع المأسسة لانني اؤمن كثيرا به كما اؤمن بكم، ونظرتي دائما للانماء لا سيما انني عملت في الانماء الاقتصادي والاجتماعي حوالى الثلاثين عاما".

وأوضحت أن "ما يحدث الفرق بين دولة متقدمة وغيرها من الدول المتأخرة هو تطوير المؤسسات خصوصا ان مؤسسات الدولة اللبنانية عانت من الضعف عبر السنوات". وقالت: "أؤكد لكم أن هذا هو تركيزي في كل عمل سأقوم به لا سيما لناحية المكننة التي هي وسيلة وليست غاية، ولا سيما برنامج "أمان"".

وأعلنت أن لديها رؤيتها للقطاع الاجتماعي في لبنان وهي الحماية الاجتماعية الشاملة، مشيرة الى أن وزارة الشؤون ليست وحدها في هذا العمل بل هناك وزارات عدة معنية به.

وقالت: "رأيت فيديو اليوم عبر انستغرام أثر بي كثيرا، يتضمن مناشدة من لين السيد التي لا اعرفها ولكن احب ان اتعرف عليها، للحكومة الجديدة تتعلق بذوي الحاجات الخاصة والصعوبات التي يواجهونها، وناشدتنا كحكومة ان نباشر فورا بتوثيق الاتفاقية التي وقعتها منذ سنتين الحكومة اللبنانية ولكن لم ترسل الى الامم المتحدة لانها تتطلب توقيع رئيس الجمهورية. وأنا أعد لين بأن هذا اول ما سأقوم به، وسأستمع من الجمعيات المعنية بالاعاقة، وطبعا هناك برامج كثيرة وقد تحدث عنها الوزير حجار وسنعمل على تفعيل كل البرامج، وهذا دوري في البحث مع وزير المالية في التمويل أو مع المانحين أو مع المغتربين".

أخبار لبنان

وزارة الشؤون الإجتماعية

هكتور حجار

حنين السيد

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