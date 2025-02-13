بري: إسرائيل ستنسحب في ١٨ الشهر ولكن...

اعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري في دردشة أنه تبلغ من الاميركيين أن الاحتلال الإسرائيلي سينسحب في ١٨ الشهر من القرى التي ما زال يحتلها لكنه سيبقى في ٥ نقاط، وقال: "أبلغتهم باسمي وباسم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة رفضنا المطلق لذلك".



واضاف بري: "رفضت الحديث عن أي مهلة لتمديد فترة عمل الإنسحاب، ومن مسؤولية الأميركيين أن يفرضوا ذلك وإلا يكونوا قد تسببوا بأكبر نكسة للحكومة".



ولفت الى أنه "إذا بقي الإحتلال فالأيام بيننا وهذه مسؤولية الدولة اللبنانية والجيش يقوم بواجبه كاملا في جنوب الليطاني أما في ما يخص شمال الليطاني فهذا الأمر يعود للبنانيين ولطاولة حوار تناقش استراتيجية دفاعية".



وشدد بري على أن حزب الله يلتزم بشكل كامل، وإذا بقي الإحتلال، فهذا يعني أن الإسرائيلي سيمارس حرية الحركة في لبنان وهذا أمر مرفوض.



وذكر ان تشييع السيد حسن نصرالله سيتم بهدوء ولا إطلاق للنار والجيش وقوى الأمن سيحفظان الأمن.