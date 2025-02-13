فريد البستاني يناشد وزير الصحة الجديد العمل على تجهيز مستشفى دير القمر الحكوميّ

تحية وكل التمنيات بالتوفيق إلى وزير الصحة الجديد، الدكتور ركان نصر الدين، الذي وعد بالاهتمام وتطوير المستشفيات الحكومية. أرجو منك أن تولي مستشفى دير القمر الحكومي العناية اللازمة، إذ أننا وبعد سنوات من العمل الدؤوب تمكنا من الانتهاء من بناء المستشفى، وأصبح الآن جاهزًا للتجهيز… pic.twitter.com/vlPPLTlyQs — Dr. Farid Boustany (@FaridBoustany) February 12, 2025

وجّه النائب فريد البستاتي ‏تحية وتمنّيات بالتوفيق إلى وزير الصّحة الجديد، ركان نصر الدين، "الذي وعد بالاهتمام وتطوير المستشفيات الحكومية".وكتب، عبر منصّة 'X: "أرجو منك أن تولي مستشفى دير القمر الحكومي العناية اللازمة، إذ أننا وبعد سنوات من العمل الدؤوب تمكنا من الانتهاء من بناء المستشفى، وأصبح الآن جاهزًا للتجهيز والتشغيل لخدمة منطقة الجبل التي هي في أمسّ الحاجة إلى الخدمات الصحية".