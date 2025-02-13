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تقرير عن المشاريع والأعمال في وزارة البيئة من أيلول ٢٠٢١ حتى شباط ٢٠٢٥
أخبار لبنان
2025-02-13 | 12:39
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تقرير عن المشاريع والأعمال في وزارة البيئة من أيلول ٢٠٢١ حتى شباط ٢٠٢٥
أوضح وزير البيئة السابق ناصر ياسين أنّ، عند توليهم وزارة البيئة، في أيلول ٢٠٢١، كانت الوزارة، كما البلد، منهكين بفعل الأزمات المتراكمة: انهيار مالي حاد، جائحة قاتلة، وجريمة انفجار المرفأ".
وقال: "لم يكن التحدي مجرد أزمة إدارية أو تنظيمية، بل كان أزمة ثقة وضعف المؤسسات."
وأضاف: "رغم ذلك، قررنا المضي في مواجهة الصّعوبات والسّعي لمعالجتها، واضعين رؤية واضحة تقوم على مبادئ الإدارة الرشيدة لمقاربة القضايا البيئية المزمنة في لبنان،
لقد التزمنا خلال فترة عملنا بتطبيق معايير الإدارة الرشيدة من خلال تعزيز الاستدامة، وتحسين إدارة الموارد، وتحسين كفاءة المشاريع البيئية، وبناء الشراكات، إلى جانب إرساء أسس الشفافية عبر إتاحة المعلومات، والتواصل الدائم مع الناس."
وأشار إلى أن "هذه القضايا لم تكن مجرد ملفات تقنية، بل أهداف استراتيجية سعوا إلى تحقيقها، خلال ثلاث سنوات ونيف".
وبهدف تقديم كشف حساب للناس، عرض في
التقرير المرفق
أبرز ما عملوا عليه في مختلف القطاعات البيئية، ونتائج هذه الجهود وكذلك التحديات.
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