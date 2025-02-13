رئيس الجمهورية: المغترب لطالما كان العمود الفقري للبنان

أشاد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بـ"المغتربين اللبنانيين المنتشرين في أنحاء العالم"، معتبرا أنهم "لطالما كانوا العمود الفقري للبنان، وأثبتوا ذلك خصوصا بعد الازمة الاقتصادية التي بدأت في عام 2019".



وشدد عون أمام وفد من الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم، على أن "المغترب لديه إيمانا بوطنه، لكنه يحتاج إلى أن يثق بحكومة بلده ليقدم على الاستثمار فيه، وبهذا يستفيد لبنان من نجاح مغتربيه"، معتبرا أن "كثيرين ممن يتعاطون السياسة في لبنان ليسوا رجال سياسة ولا رجال دولة، بل رجال سلطة".

وكان رئيس الجمهورية استقبل وفد الجامعة، حيث ألقى رئيسها عباس فواز كلمة قال فيها: "إن الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم هي جمعية لبنانية ذات خصوصية لأنها تأسست استثنائيا بموجب مرسوم أصدره الرئيس الراحل فؤاد شهاب عام 1960، ترجمة لرغبات ومطالبات المغتربين اللبنانيين وإيمانا منه بأهمية ودور الاغتراب اللبناني، ولتكون صلة وصل بين شطري لبنان المقيم والمغترب".أضاف: "هذه الجامعة أنيط بها ان تكون الممثل الشرعي للمغتربين اللبنانيين، ووفق المادة الأولى من نظامها الأساسي، هي مؤسسة مدنية مستقلة غير سياسية وغير عنصرية وغير استثمارية، تنأى بنفسها عن النزاعات الطائفية والمذهبية والسياسية، والأكيد أنها مرت بمخاضات منذ تأسيسها نتيجة لما أصاب بلدنا من خضات داخلية ونزاعات، ولكن بفضل حكمة رجالات الاغتراب الكبار، استطعنا العبور بالجامعة الى بر الأمان، متجاوزين كل ما يفرق، واضعين نصب أعيننا مصلحة لبنان ومصلحة مغتربيه، وخصوصية دورهم الرامي الى نشر ثقافة وحضارة لبنان وقيمه".وأشار الى أن "الجامعة تعقد مؤتمراتها العالمية الدورية في لبنان، كل ثلاث سنوات، حيث تجدد هيئاتها القيادية، وهي تضم شخصيات وازنة بإمكاناتها المتنوعة وعلاقاتها. وفي هذا العام، ستعقد مؤتمرها العالمي العشرين خلال شهر كانون الأول، ويشرفنا بالتأكيد أن يكون هذا المؤتمر تحت رعايتكم وبحضوركم".وقال: "نؤكد أننا كمغتربين على استعداد تام للمساهمة في إعمار وازدهار وطننا الحبيب".