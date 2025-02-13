الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
جدل
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
أفلام
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

رئيس الجمهورية: المغترب لطالما كان العمود الفقري للبنان

أخبار لبنان
2025-02-13 | 12:27
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
رئيس الجمهورية: المغترب لطالما كان العمود الفقري للبنان
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
رئيس الجمهورية: المغترب لطالما كان العمود الفقري للبنان

أشاد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بـ"المغتربين اللبنانيين المنتشرين في أنحاء العالم"، معتبرا أنهم "لطالما كانوا العمود الفقري للبنان، وأثبتوا ذلك خصوصا بعد الازمة الاقتصادية التي بدأت في عام 2019".

وشدد عون أمام وفد من الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم، على أن "المغترب لديه إيمانا بوطنه، لكنه يحتاج إلى أن يثق بحكومة بلده ليقدم على الاستثمار فيه، وبهذا يستفيد لبنان من نجاح مغتربيه"، معتبرا أن "كثيرين ممن يتعاطون السياسة في لبنان ليسوا رجال سياسة ولا رجال دولة، بل رجال سلطة".
 

وكان رئيس الجمهورية استقبل وفد الجامعة، حيث ألقى رئيسها عباس فواز كلمة قال فيها: "إن الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم هي جمعية لبنانية ذات خصوصية لأنها تأسست استثنائيا بموجب مرسوم أصدره الرئيس الراحل فؤاد شهاب عام 1960، ترجمة لرغبات ومطالبات المغتربين اللبنانيين وإيمانا منه بأهمية ودور الاغتراب اللبناني، ولتكون صلة وصل بين شطري لبنان المقيم والمغترب".

أضاف: "هذه الجامعة أنيط بها ان تكون الممثل الشرعي للمغتربين اللبنانيين، ووفق المادة الأولى من نظامها الأساسي، هي مؤسسة مدنية مستقلة غير سياسية وغير عنصرية وغير استثمارية، تنأى بنفسها عن النزاعات الطائفية والمذهبية والسياسية، والأكيد أنها مرت بمخاضات منذ تأسيسها نتيجة لما أصاب بلدنا من خضات داخلية ونزاعات، ولكن بفضل حكمة رجالات الاغتراب الكبار، استطعنا العبور بالجامعة الى بر الأمان، متجاوزين كل ما يفرق، واضعين نصب أعيننا مصلحة لبنان ومصلحة مغتربيه، وخصوصية دورهم الرامي الى نشر ثقافة وحضارة لبنان وقيمه".

وأشار الى أن "الجامعة تعقد مؤتمراتها العالمية الدورية في لبنان، كل ثلاث سنوات، حيث تجدد هيئاتها القيادية، وهي تضم شخصيات وازنة بإمكاناتها المتنوعة وعلاقاتها. وفي هذا العام، ستعقد مؤتمرها العالمي العشرين خلال شهر كانون الأول، ويشرفنا بالتأكيد أن يكون هذا المؤتمر تحت رعايتكم وبحضوركم".

وقال: "نؤكد أننا كمغتربين على استعداد تام للمساهمة في إعمار وازدهار وطننا الحبيب".

أخبار لبنان

جوزاف عون

الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم

عباس فواز

المغترب

LBCI التالي
حبيب يزور بري للشكر وإطلاعه على نتائج زيارته الدوحة
مصادر وزارية لـ"الجمهورية": الصيغة النهائية للبيان الوزاري على نار حامية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2025-01-08

كرامي للـLBCI: الجيش يعتبر العمود الفقري الذي بقي المؤسسة الوحيدة الضامنة في البلد وانا اقول اليوم ان المرشح الطبيعي هو العماد جوزيف عون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-01-04

اليهود السوريون المغتربون يبدون إستعدادًا لإعادة بناء أقدم كنيس في دمشق

LBCI
أخبار لبنان
2025-01-10

خلوة في بكركي بين رئيس الجمهورية والراعي: خطاب القسم خارطة الطريق الإنقاذية للبنان

LBCI
آخر الأخبار
2025-01-15

معلومات للـLBCI: نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي يصل يوم غد الى لبنان في زيارة رسمية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
14:56

المديرية العامة للطيران المدنيّ توضح سبب اعادة جدولة الرحلات ومنها رحلة طهران

LBCI
أخبار لبنان
14:14

شنكر لـ "جدل": في حال انتشر الجيش اللبناني في الجنوب فإن اسرائيل ستنسحب....والحكومة اللبنانية ستحصل على مساعدات في حال طبقت الاصلاحات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:10

صُنع في لبنان… فهل حان وقت دعمه؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:09

العد التنازلي للعودة الى الأرض يبدأ…

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
10:56

فرنسا: الاتحاد الأوروبي يعمل باتّجاه تخفيف العقوبات على سوريا "بشكل سريع"

LBCI
اقتصاد
06:17

تسليم وتسلم في وزارة العمل... حيدر: سنعمل على تحسين الحد الأدنى للأجور

LBCI
صحف اليوم
2025-02-12

المسؤولون اللبنانيون تبلغوا بأن الانسحاب الاسرائيلي سيكون تاماً في موعده (النهار)

LBCI
خبر عاجل
2025-02-11

نواف سلام: هناك مجموعة قضايا بين لبنان وسوريا ومنها تثبيت الحدود ولبنان سيكون جازما في العمل على تثبيت الحدود ولأول مرة بعد تغيير النظام في سوريا هناك أفق حقيقي بإمكانية عودة اللاجئين السوريين الى سوريا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:10

صُنع في لبنان… فهل حان وقت دعمه؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:09

العد التنازلي للعودة الى الأرض يبدأ…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:06

إذا الأرض بتعطي... ليش نحنا ما منعطيها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

وسط بيروت بلا عوائق: خطوة نحو استعادة الحياة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

الى وزير الطاقة شمعة...عقبال نبطّل نشوفها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

أنتم الذين ستتابعون هذا التقرير... قد لا تتذكرون هذه المشاهد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

انسحاب الجيش الإسرائيليّ من الجنوب... بين ترتيبات البقاء والتنديد بذلك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

اورتاغوس إلى لبنان وإسرائيل تطرح نشر أميركيين في مواقع حدودية

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:47

مقدمة النشرة المسائية 13-2-2025

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
15:57

أدرعي: فيلق القدس وحزب الله يستغلّان مطار بيروت لتهريب أموال مخصصة لتسلح حزب الله

LBCI
أخبار لبنان
11:16

لبنانيون عالقون في مطار طهران... ومعلومات الـ LBCI: الطيران المدني ابلغ شركة ماهان إير الإيرانية عدم تمكّن رحلتها من الهبوط

LBCI
حال الطقس
03:21

المنخفض الجوي ينكفئ ليلًا... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
صحف اليوم
23:44

هدية سعودية للبنانيين (الأنباء الالكترونية)

LBCI
خبر عاجل
05:41

وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي لـ"بلومبرغ": قواتنا لن تنسحب من مواقعها في جنوب لبنان في المدى القريب والتزامات لبنان لا تشمل إبعاد حزب الله عن الحدود بل نزع سلاحه

LBCI
أخبار لبنان
14:56

المديرية العامة للطيران المدنيّ توضح سبب اعادة جدولة الرحلات ومنها رحلة طهران

LBCI
خبر عاجل
14:13

الحل لمشكلة اللبنانيين العالقين في مطار طهران والناتجة عن إلغاء رحلة مهان اير المتوجهة نحو بيروت سيأتي عبر إرسال طائرة من خطوط طيران الشرق الأوسط غدا لنقلهم

LBCI
أمن وقضاء
00:08

إليكم الطرقات المقطوعة بسبب تراكم الثلوج

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More