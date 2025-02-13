الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
جدل
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
أفلام
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

البساط تسلم وزارة الاقتصاد: الشخص ليس مهمًا بل الوسيلة والطريق

أخبار لبنان
2025-02-13 | 12:59
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
البساط تسلم وزارة الاقتصاد: الشخص ليس مهمًا بل الوسيلة والطريق
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
البساط تسلم وزارة الاقتصاد: الشخص ليس مهمًا بل الوسيلة والطريق

جرت في وزارة الاقتصاد مراسم التسيلم والتسلم بين الوزير السابق أمين سلام و الوزير الجديد عامر البساط.

ورحّب سلام بتسلم الوزير البساط وزارة الاقتصاد.

وقال:"نحن نعتز ونفتخر بإعادة تفعيل دور وزارة الاقتصاد بكل إداراتها ومكوناتها وَعناصرها الذين شكلوا خلية أزمة وخلية حرب على مدى 3 سنوات في مرحلة استثنائية وظروف صعبة وبفضل تفاني كل العاملين فيها من مديرين وكوادر مسؤولين، أعدنا هذه الوزارة إلى خريطة الحكومة اللبنانية من خلال الدور الذي لعبته على المستوى الإقتصادي والتجاري وعلى مستوى الحماية والرقابة".

وعرض سلام الانجازات التي تحققت خلال السنوات الثلاث الماضية.

ولفت سلام إلى "الدور الذي قامت به وزارة الاقتصاد خلال فترة انهيار العملة الوطنية حيث تدخلت الوزارة مباشرة ومنفردة لوضع آلية وخطة محكمة وجريئة لمواجهة الأزمة والحفاظ على العملة الوطنية وحماية المواطنين".

كما لفت إلى أنّ وزارة الاقتصاد هي الوزارة الوحيدة التي عملت على موضوع التشريع وأصدرت قانون المنافسة والوكالات الحصرية الذي بقي في ادراج الوزارة لسنوات طويلة ونتمنى ان تقر مراسيمه في مجلس الوزراء ما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد اللبناني.

وشدد على "أهمية مشروع مكننة المعاملات الذي يوفر الكثير على المواطنين بعد مكننة مكتب تقديم الشكاوى والبيانات الجمركية عبر المرفأ والمطار وكل المعاملات المتعلقة بالاستيراد والتصدير وعمليات التفتيش على الأسواق ما سهل الأمور على المستهلك. على أمل أن نبلغ نسبة 100% في موضوع المكننة.

وذكّر بحصول وزارة الاقتصاد على قرض من البنك الدولي لترشيد ودعم الخبز اللبناني رمز احترام الدولة لمواطنيها.

وقال البساط: "كلمتي الاولى موجهة الى الوزير سلام، حيث اود شكره على كل جهوده التي يعي الجميع انها جرت في ظل ظروف صعبة واستثنائية، حيث استطاع ووزارته إخراج البلد من اكبر ازمة في العالم من جائحة كورونا وصولا لانفجار المرفأ، وايصاله نحو الاستقرار. الوزير سلام سلمني لائحة مهمة حول كيفية العمل، وسأطلب مساعدته ومشورته دائما خلال مشواري الوزاري".

وأضاف: "الشخص ليس مهمًا بل الوسيلة والطريق هما المهمان، وانا على ثقة بمساندة الادارة والموظفين لي، فأنتم المسؤولون والمدراء وانا من يسهل لكم على المستوى السياسيّ."

وأوضح أنّ المهمّة هي في "مساعدة الشعب والمستهلك على ولوج العجلة الاقتصادية بارتياح وتسهيل اموره. كذلك التعاون مع القطاع الخاص في سبيل رفع مستوى النمو الاقتصاديّ، من خلال مساعدة هذا القطاع في التصنيع والتصدير والخدمات".

أخبار لبنان

آخر الأخبار

وزارة

الاقتصاد:

الشخص

مهمًا

الوسيلة

والطريق

LBCI التالي
حبيب يزور بري للشكر وإطلاعه على نتائج زيارته الدوحة
مصادر وزارية لـ"الجمهورية": الصيغة النهائية للبيان الوزاري على نار حامية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-01-27

وزارة الاقتصاد أعلنت تعديل أيام تسليم شهادات تسجيل العلامات التجارية

LBCI
آخر الأخبار
2025-02-08

مسؤول لرويترز: فريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة في طريقه لتسلم الرهائن الإسرائيليين من حماس

LBCI
آخر الأخبار
2025-01-24

وزير الاقتصاد السعوديّ: المملكة ومنتدى الاقتصاد العالميّ سيستضيفان اجتماعًا دوريًا في السعودية في ربيع عام 2026

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-02-11

تسلّم وتسليم في وزارة الثقافة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
14:56

المديرية العامة للطيران المدنيّ توضح سبب اعادة جدولة الرحلات ومنها رحلة طهران

LBCI
أخبار لبنان
14:14

شنكر لـ "جدل": في حال انتشر الجيش اللبناني في الجنوب فإن اسرائيل ستنسحب....والحكومة اللبنانية ستحصل على مساعدات في حال طبقت الاصلاحات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:10

صُنع في لبنان… فهل حان وقت دعمه؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:09

العد التنازلي للعودة الى الأرض يبدأ…

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
10:56

فرنسا: الاتحاد الأوروبي يعمل باتّجاه تخفيف العقوبات على سوريا "بشكل سريع"

LBCI
اقتصاد
06:17

تسليم وتسلم في وزارة العمل... حيدر: سنعمل على تحسين الحد الأدنى للأجور

LBCI
صحف اليوم
2025-02-12

المسؤولون اللبنانيون تبلغوا بأن الانسحاب الاسرائيلي سيكون تاماً في موعده (النهار)

LBCI
خبر عاجل
2025-02-11

نواف سلام: هناك مجموعة قضايا بين لبنان وسوريا ومنها تثبيت الحدود ولبنان سيكون جازما في العمل على تثبيت الحدود ولأول مرة بعد تغيير النظام في سوريا هناك أفق حقيقي بإمكانية عودة اللاجئين السوريين الى سوريا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:10

صُنع في لبنان… فهل حان وقت دعمه؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:09

العد التنازلي للعودة الى الأرض يبدأ…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:06

إذا الأرض بتعطي... ليش نحنا ما منعطيها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

وسط بيروت بلا عوائق: خطوة نحو استعادة الحياة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

الى وزير الطاقة شمعة...عقبال نبطّل نشوفها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

أنتم الذين ستتابعون هذا التقرير... قد لا تتذكرون هذه المشاهد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

انسحاب الجيش الإسرائيليّ من الجنوب... بين ترتيبات البقاء والتنديد بذلك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

اورتاغوس إلى لبنان وإسرائيل تطرح نشر أميركيين في مواقع حدودية

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:47

مقدمة النشرة المسائية 13-2-2025

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
15:57

أدرعي: فيلق القدس وحزب الله يستغلّان مطار بيروت لتهريب أموال مخصصة لتسلح حزب الله

LBCI
أخبار لبنان
11:16

لبنانيون عالقون في مطار طهران... ومعلومات الـ LBCI: الطيران المدني ابلغ شركة ماهان إير الإيرانية عدم تمكّن رحلتها من الهبوط

LBCI
حال الطقس
03:21

المنخفض الجوي ينكفئ ليلًا... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
صحف اليوم
23:44

هدية سعودية للبنانيين (الأنباء الالكترونية)

LBCI
خبر عاجل
05:41

وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي لـ"بلومبرغ": قواتنا لن تنسحب من مواقعها في جنوب لبنان في المدى القريب والتزامات لبنان لا تشمل إبعاد حزب الله عن الحدود بل نزع سلاحه

LBCI
أخبار لبنان
14:56

المديرية العامة للطيران المدنيّ توضح سبب اعادة جدولة الرحلات ومنها رحلة طهران

LBCI
خبر عاجل
14:13

الحل لمشكلة اللبنانيين العالقين في مطار طهران والناتجة عن إلغاء رحلة مهان اير المتوجهة نحو بيروت سيأتي عبر إرسال طائرة من خطوط طيران الشرق الأوسط غدا لنقلهم

LBCI
أمن وقضاء
00:08

إليكم الطرقات المقطوعة بسبب تراكم الثلوج

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More