اجتماع للجنة المكلفة صياغة البيان الوزاري...وكلمة مقاومة لم ترد في المسودة

ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السراي الحكومي، اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة صياغة البيان الوزاري، في حضور نائب رئيس الحكومة طارق متري، ووزراء المال ياسين جابر، الثقافة غسان سلامة، الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، والصناعة جو عيسى الخوري، المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.



وتابعت اللجنة دراسة مسودة البيان الوزاري.

وعلمت الـ LBCI أن ٩٥ بالمئة من مسودة البيان الوزاري انجزت، وكلمة مقاومة لم ترد فيها بل عبارة تؤكد حق الدولة في اتخاذ جميع الاجراءات المناسبة لبسط سلطتها على جميع اراضيها.



وستجري لجنة صياغة البيان الوزاري قراءة نهائية للبيان يوم غد ومن المتوقع عقد جلسة لمجلس الوزراء لإقراره يوم الاثنين.



واكد البيان على دور الدولة في بسط سيادتها وتحرير اي أراض محتلة.