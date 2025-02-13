شنكر لـ "جدل": في حال انتشر الجيش اللبناني في الجنوب فإن اسرائيل ستنسحب....والحكومة اللبنانية ستحصل على مساعدات في حال طبقت الاصلاحات

المساعد السابق لوزير الخارجية الاميركي لشؤون الشرق الاوسط ديفيد شنكر لـ "#جدل": في حال انتشر الجيش اللبناني في الجنوب اسرائيل ستنسحب وعلى السلطة السياسية ان تعطي الامر للجيش لنزع السلاح pic.twitter.com/QWHGZm4trt
— LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) February 13, 2025
المساعد السابق لوزير الخارجية الاميركي لشؤون الشرق الاوسط ديفيد شنكر لـ "#جدل": في حال انتشر الجيش اللبناني في الجنوب اسرائيل ستنسحب وعلى السلطة السياسية ان تعطي الامر للجيش لنزع السلاح pic.twitter.com/QWHGZm4trt
شنكر لـ"جدل": لا أُحمّل المسؤوليات لأحد لكن المسؤولون اللبنانيون وقعوا على اتفاقية ويجب تنفيذها#LBCI #LBCILebanon #LBCILebanonNews #LBCIVideos #LBCINews #BreakingNews #Lebanon #لبنان pic.twitter.com/6bIAwwRgcW
— LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) February 13, 2025
شنكر لـ"جدل": لا أُحمّل المسؤوليات لأحد لكن المسؤولون اللبنانيون وقعوا على اتفاقية ويجب تنفيذها#LBCI #LBCILebanon #LBCILebanonNews #LBCIVideos #LBCINews #BreakingNews #Lebanon #لبنان pic.twitter.com/6bIAwwRgcW
شنكر لـ"جدل": الحزب هو من وضع النيترات في المرفأ وعلى القضاء أن يستكمل مهامه في القضية pic.twitter.com/etJ0sgJ9Nc
— LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) February 13, 2025
شنكر لـ"جدل": الحزب هو من وضع النيترات في المرفأ وعلى القضاء أن يستكمل مهامه في القضية pic.twitter.com/etJ0sgJ9Nc
شنكر: لا أعتقد أنّه سيكون هناك تهجير قصريّ للفلسطينيين إلى لبنان وإذا عاد اللاجئون الفلسطينيون إلى ديارهم فسيكون أمرًا جيدًا pic.twitter.com/WHu9ZaRqAm
— LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) February 13, 2025
شنكر: لا أعتقد أنّه سيكون هناك تهجير قصريّ للفلسطينيين إلى لبنان وإذا عاد اللاجئون الفلسطينيون إلى ديارهم فسيكون أمرًا جيدًا pic.twitter.com/WHu9ZaRqAm