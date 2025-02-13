شنكر لـ "جدل": في حال انتشر الجيش اللبناني في الجنوب فإن اسرائيل ستنسحب....والحكومة اللبنانية ستحصل على مساعدات في حال طبقت الاصلاحات

المساعد السابق لوزير الخارجية الاميركي لشؤون الشرق الاوسط ديفيد شنكر لـ "#جدل": في حال انتشر الجيش اللبناني في الجنوب اسرائيل ستنسحب وعلى السلطة السياسية ان تعطي الامر للجيش لنزع السلاح pic.twitter.com/QWHGZm4trt — LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) February 13, 2025

شنكر لـ"جدل": الحزب هو من وضع النيترات في المرفأ وعلى القضاء أن يستكمل مهامه في القضية pic.twitter.com/etJ0sgJ9Nc — LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) February 13, 2025

شنكر: لا أعتقد أنّه سيكون هناك تهجير قصريّ للفلسطينيين إلى لبنان وإذا عاد اللاجئون الفلسطينيون إلى ديارهم فسيكون أمرًا جيدًا pic.twitter.com/WHu9ZaRqAm — LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) February 13, 2025

أعلن المساعد السابق لوزير الخارجية الاميركي لشؤون الشرق الاوسط ديفيد شنكر أنه في حال انتشر الجيش اللبناني في الجنوب فإن اسرائيل ستنسحب وعلى السلطة السياسية ان تعطي الامر للجيش لنزع السلاح، اما بالنسبة للنقاط الـ 5، لفت الى أنه في حال تمكن الجيش من تغطيتها عندها ستنسحب اسرائيل منها.واضاف خلال برنامج "جدل" عبر الـ LBCI : "لا أُحمّل المسؤوليات لأحد والمسؤولون اللبنانيون وقّعوا على اتفاقية ويجب تنفيذها".اما في الملف الحكومي، رأى شنكر أن تشكيلة الحكومة تطابق المواصفات التي وضعتها الادارة الاميركية التي ستقوم بمراقبة عمل الوزراء وعمل الجيش في الجنوب، وقال: "المطلوب تطبيق اصلاحات والعدالة في العديد من الاغتيالات وانفجار مرفأ بيروت خصوصا وأن حزب الله من وضع النيترات في المرفأ".وأوضح أن الحكومة اللبنانية ستحصل على مساعدات وفرص الاستثمار في حال طبقت الاصلاحات، معتبراً أنه يجب ان يكون هناك ثقة في الحكومة لاعادة الاعمار وقال: "لن نعيد اعمار مناطق حزب الله في حال بقي الفساد على حاله".وبالنسبة للقضية الفلسطينية، أجاب شنكر: "لا أعتقد أنّه سيكون هناك تهجير قصريّ للفلسطينيين إلى لبنان وإذا عاد اللاجئون الفلسطينيون إلى ديارهم فسيكون أمرًا جيدًا".