المديرية العامة للطيران المدنيّ توضح سبب اعادة جدولة الرحلات ومنها رحلة طهران

اتخذت المديرية العامة للطيران المدنيّ بعض الإجراءات الامنية الاضافية، التي تتوافق مع المقاييس والمعايير الدوليه والمواثيق المتبعة من قبل منظمة الطيران المدني الدولي - الايكاو والمعتمدة في المطارات الدولية المدنية ووفقا للقوانين والأنظمة اللبنانيه المرعية الاجراء.



وقالت، في بيان، إنّه بما أنّ حسن تطبيق تلك الاجراءات يتطلب مزيدًا من الوقت للالتزام به من قبل بعض شركات الطيران، الامر الذي اقتضى اعاده جدولة توقيت بعض الرحلات القادمه الى لبنان موقتا ومنها الرحلات المقبلة من الجمهورية الاسلامية الإيرانية لغايه تاريخ ١٨ شباط ٢٠٢٥."



وأضافت: "مع العلم انه تم منذ يوم امس ابلاغ جميع الشركات المعنيه بهذا التعديل لابلاغ المسافرين وتفادي اي التباس قد يحصل وافساحًا بالمجال لتغيير الحجوزات في حال الحاجه للسفر قبل التاريخ اعلاه ، ويجري العمل حاليا مع شركه طيران الشرق الاوسط لتسيير رحله الليلة لنقل المسافرين اللبنانيين العالقين في مطار طهران ."



وأوضحت أنّ هذا حرصًا منها على تأمين سلامه مطار رفيق الحريري الدوليّ - بيروت والأجواء اللبنانية وسلامة الركاب والطائرات والمطار على حد سواء - وبعد التنسيق مع جهاز أمن المطار.