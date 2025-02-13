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فرنسا تقترح أن تنتشر اليونيفيل في مواقع جنوبي لبنان تريد إسرائيل تمديد بقائها فيها

أخبار لبنان
2025-02-13 | 15:17
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فرنسا تقترح أن تنتشر اليونيفيل في مواقع جنوبي لبنان تريد إسرائيل تمديد بقائها فيها
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فرنسا تقترح أن تنتشر اليونيفيل في مواقع جنوبي لبنان تريد إسرائيل تمديد بقائها فيها


أعلنت باريس الخميس أنّها اقترحت أن ينتشر جنود من قوة حفظ السلام الأممية في لبنان (يونيفيل)، بمن فيهم جنود فرنسيون، في مواقع ما زال الجيش الإسرائيلي يحتلّها في جنوب لبنان، وذلك لإتاحة "انسحاب كامل ونهائي" لاسرائيل.
     
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو خلال مؤتمر صحافي في باريس في ختام المؤتمر الدولي حول سوريا إنّ "وقف إطلاق النار تمّ تمديده حتى 18 شباط، وهو التاريخ المتوقّع للانسحاب الإسرائيلي النهائي". 
     
لكنّ اسرائيل أعلنت أنّها تريد إبقاء قواتها في خمسة مواقع في جنوب لبنان بعد 18 شباط، وهو مطلب رفضته بيروت بشدّة. وأضاف بارو "لقد عملنا على صوغ مقترح يمكن أن يلبّي التطلّعات الأمنية لإسرائيل التي تخطّط للبقاء لفترة أطول".
     
وتابع "لقد اقترحنا أن تحلّ قوات معيّنة من اليونيفيل، بما في ذلك قوات فرنسية، في نقاط المراقبة تلك"، مشيرا إلى أنّ الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش "وافق" على المقترح الفرنسي. ولفت بارو إلى أنّ "الأمر يعود إلينا الآن لإقناع الإسرائيليين بأنّ هذا الحلّ يتيح تنفيذ انسحاب كامل ونهائي".

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