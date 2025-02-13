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فارس سعيد لـ "جدل": الحكومة اليوم تحت المراقبة الدولية
أخبار لبنان
2025-02-13 | 16:36
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فارس سعيد لـ "جدل": الحكومة اليوم تحت المراقبة الدولية
ابدى رئيس لقاء سيدة الجبل فارس سعيد إيجابية في رؤيته لعهد الرئيس جوزاف عون وحكومة الرئيس نواف سلام.
واشار خلال برنامج "جدل" عبر الـ LBCI، الى حق حزب الله بأن يتظاهر بعد حصوله على ترخيص كالباقين، وليتظاهر أينما شاء، إلا أن ما حصل اليوم من اقفال لطريق المطار هو أوّل اختبار للعهد.
وأكد سعيد أن الحكومة اليوم تحت المراقبة الدولية ولن تحصل على أي فلس ان لم يتم تطبيق اتفاق وقف اطلاق النار الذي وقّع عليه لبنان والقرار الـ 1701. وقال: " لنتعاون مع بري في تطبيق قرار وقف إطلاق النار وما تغيّر هو أنّ موضوع الدفاع عن لبنان اصبح من مسؤولية اللبنانيين عبر الحكومة".
ونصح سعيد الاعتياد على التعامل مع دونالد ترامب وأن لا يلعب لبنان بالنار وقال: "هناك واقع يجب أن نأخذه بعين الاعتبار فزمن ترامب ليس مشابهاً لزمن بايدن".
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