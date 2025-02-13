تسليم وتسلم في وزارة السياحة

في وزارةِ السياحة، جرى تسليمٌ وتسلمٌ بين الوزير السابق وليد نصار والوزيرة لورا الخازن لحود.



واستعرض نصار عملهُ خلالَ تَوَلّيهِ مَنصِبَهُ الوزاري، مُتمنياً أن يستمرّ الاستثمارُ في البنية التحتية السياحية.