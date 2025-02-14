رئيس الحكومة يزور ضريح الحريري

زار رئيس مجلس الوزراء نواف سلام صباح اليوم ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري، حيث قرأ الفاتحة عن روحه وارواح رفاقه الشهداء.



وكان الرئيس نواف وصل الى الضريح قرابة الساعة الثامنة، يرافقه نائب رئيس الحكومة طارق متري، ووزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد ووزير الداخلية والبلديات احمد الحجار، وكان في استقبالهم امين عام تيار المستقبل احمد الحريري.