بعد طلب الـMEA السماح لطائرتين بالهبوط في طهران... ايران ترد ولبنان يتحرك

بعد طلب طيران الشرق الأوسط من ايران السماح لطائرتين بالهبوط في مطار طهران، رد الطيران المدني الإيراني بأن الطلب يجب أن يصل عبر وزارة الخارجية اللبنانية بحسب القوانين المتبعة بين البلدين.



ويتولى سفير لبنان لدى ايران تنسيق العملية، علما أن يوم الجمعة هو يوم عطلة في ايران.



وتلقت السفارة اللبنانية في طهران طلب الشركة للسماح للطائرتين بالهبوط في مطار طهران. وعليه، فان سفير لبنان لدى إيران بصدد تحضير كتاب لإرساله الى وزارة الخارجية الإيرانية التي عليها منح الإذن وإرساله لسلطات الطيران الإيرانية لتسمح بدورها بهبوط الطائرتين.





