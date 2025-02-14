تيمور جنبلاط زار ضريح الرئيس الحريري في ذكرى استشهاده

زار رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري في ذكرى استشهاده العشرين على رأس وفد من كتلة "اللقاء الديمقراطي" و"التقدمي".



وضم الوفد النواب: مروان حمادة، أكرم شهيب، هادي أبو الحسن، وائل أبو فاعور، راجي السعد وفيصل الصايغ، أمين السر العام في الحزب التقدمي الإشتراكي ظافر ناصر ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب. وضم الوفد النواب: مروان حمادة، أكرم شهيب، هادي أبو الحسن، وائل أبو فاعور، راجي السعد وفيصل الصايغ، أمين السر العام في الحزب التقدمي الإشتراكي ظافر ناصر ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب.