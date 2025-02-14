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بهاء الحريري في ذكرى استشهاد والده: نلتزم بإكمال مسيرته

أخبار لبنان
2025-02-14 | 05:11
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بهاء الحريري في ذكرى استشهاد والده: نلتزم بإكمال مسيرته
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بهاء الحريري في ذكرى استشهاد والده: نلتزم بإكمال مسيرته

في الذكرى الـ20 لاستشهاد والده الرئيس رفيق الحريري، أكد رجل الأعمال بهاء الحريري التزامه بإكمال المسيرة، خصوصا بعد التغيرات الجذرية والتاريخية التي حصلت في المنطقة.

وكتب الحريري على حسابه عبر منصة "إكس": "في مثل هذا اليوم قبل عشرين عاما فقد لبنان قامة كبيرة من رجالاته الكبار، وفقدنا نحن الأب والسند والمثل الأعلى، الوالد الشهيد رفيق الحريري الذي اغتيل غدرا وهو في أوج عطائه، حاملا في قلبه مشروع بناء الدولة وإعادة الإعمار وتعزيز وحده اللبنانيين. ان استذكار الوالد الشهيد اليوم ليس مجرد استذكار لشخصه فقط، بل هو استحضار لقيمه ونهجه وللمبادئ التي ناضل واستشهد من أجلها. إننا من موقعنا نؤكد التزامنا بإكمال المسيرة، خصوصا بعد التغيرات الجذرية والتاريخية التي حصلت في المنطقة، والتي أشرنا إليها في الكثير من المناسبات، وعلى رأسها إسقاط نظام الأسد البائد في سوريا من خلال قيادة شجاعة وحكيمة وواعدة استطاعت وفي وقت قياسي نقل السلطة من التسلط والظلم والقهر إلى دولة العدل والحق التي نتمنى لها النجاح والتي ساهمت بشكل كبير في إنهاء الهيمنة الإيرانية على المنطقة وخصوصا في سوريا ولبنان، الذي نعود ونؤكد أنه لن يعود أبدا إلى أيام المنظومة التي حكمته بالنار لعقود طويلة".

وشدد على "التمسك بالدولة القوية والعادلة ورفض كل أشكال الفساد والتعطيل والعمل مع جميع اللبنانيين على تحقيق الاستقرار والنمو كي يبقى لبنان كما حلم به الوالد الشهيد وطناً للعلم والعمل والأمل".
 

أخبار لبنان

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