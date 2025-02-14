بهاء الحريري في ذكرى استشهاد والده: نلتزم بإكمال مسيرته

في مثل هذا اليوم قبل عشرين عاماً فقد لبنان قامهً كبيرهً من رجالاته الكبار، وفقدنا نحن الأب والسند والمثل الأعلى، الوالد الشهيد رفيق الحريري الذي اغتيل غدراً وهو في أوج عطائه، حاملاً في قلبه مشروع بناء الدولة وإعادة الإعمار وتعزيز وحده اللبنانيين.
إن استذكار الوالد الشهيد اليوم… pic.twitter.com/fHDPDbMMTz
— Bahaa Rafik Hariri (@bahaa_hariri_) February 14, 2025
في مثل هذا اليوم قبل عشرين عاماً فقد لبنان قامهً كبيرهً من رجالاته الكبار، وفقدنا نحن الأب والسند والمثل الأعلى، الوالد الشهيد رفيق الحريري الذي اغتيل غدراً وهو في أوج عطائه، حاملاً في قلبه مشروع بناء الدولة وإعادة الإعمار وتعزيز وحده اللبنانيين.
إن استذكار الوالد الشهيد اليوم… pic.twitter.com/fHDPDbMMTz