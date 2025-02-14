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الرئيس عون في ذكرى استشهاد الرئيس الحريري: نفتقد قامة وطنية كبيرة

أخبار لبنان
2025-02-14 | 05:14
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الرئيس عون في ذكرى استشهاد الرئيس الحريري: نفتقد قامة وطنية كبيرة
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الرئيس عون في ذكرى استشهاد الرئيس الحريري: نفتقد قامة وطنية كبيرة

أعلن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري في ١٤ شباط أنه "كان رائد اعادة الإعمار بعد سنوات الحرب، وأن مواقفه السياسية شكلت مدماكاً أساسياً في تعزيز الوحدة الوطنية وحماية السلم الاهلي وتطبيق وثيقة الوفاق الوطني التي اقرها مؤتمر الطائف".

وقال الرئيس عون: "نستذكر مع اللبنانيين تلك القامة الوطنية الكبيرة التي كانت لها اليد الطولى في اعادة لبنان إلى الخريطة العالمية من خلال حضوره الدائم وعلاقاته الدولية.

وأضاف: "نفتقده اليوم ولبنان ينطلق في مسيرة النهوض من جديد بتضامن جميع أبنائه والتفافهم حول دولتهم ونستعيد مع الرئيس الشهيد مقولته: "ما حدا اكبر من بلده"".

وتابع: "رحم الله الرئيس رفيق الحريري لقد كان رجل دولة بامتياز".

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