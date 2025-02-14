الرئيس بري في ذكرى إستشهاد الرئيس الحريري: مشروع وحدة وشراكة وإعتدال

أعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري في ذكرى إستشهاد الرئيس رفيق الحريري، أن الوطن يفتقده ويحتاجه، مشيرا الى أنه مشروع وحدة وشراكة وإعتدال ومشروع إيمان بالانسان من أجل لبنان.