الراعي تسلم دعوة للمشاركة في تشييع نصرالله وصفي الدين

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي، وفدا من "حزب الله" ضم: عضو المجلس السياسي غالب أبو زينب، النائب رائد برو وعبدالله زيعور.



وسلم الوفد الراعي دعوة للمشاركة في تشييع الأمين العام السابق للحزب السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين في ٢٣ من شباط الحالي.