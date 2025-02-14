الحريري: تيار "المستقبل" باق وسيكون صوتكم في الإستحقاقات... وندعم العهد والحكومة

أكّد الرئيس سعد الحريري أن مشروع الرئيس الشيهد رفيق الحريري مستمر، لافتا الى أن "تيار "المستقبل" وجمهور الرئيس الشهيد باق هنا، وقال: "سيكون صوتكم في كل الإستحقاقات الوطنية و"كل شي بوقتو حلو"".



ولفت الحريري في الذكرى الـ20 لاستشهاد والده الى ان لبنان مرّ خلال 20 سنة بأزمات كبيرة وقال: "لم ننكر يوما أن جزءاً من المسؤولية يقع علينا وتحملنا مسؤوليتنا بكل شجاعة وقدمت استقالتي وعلّقنا العمل السياسي وأفسحنا المجال لـ3 سنوات وأكثر وبقيت الأزمات وازدادت".



وأضاف: "نحن داعمون للعهد والحكومة ونحن مع الدولة وجيشنا الوطني وكل مجهود يقومون به لفرض وقف إطلاق النار وتطبيق الـ1701".



وتوجه الحريري لأهالي الجنوب والبقاع والضاحية، قائلا: "انتم شركاء في الفرصة الذهبية المتاحة للبنان ولكن يجب كسر أي انطباع سابق بأنكم قوة تعطيل واستقواء وسلاح".



كما شدد على أن مسؤولية الجميع حل الأزمة الإقتصادية وإعادة التمنية إلى المناطق كافة.



وقال: "أنحني أمام كل الشهداء من أهلنا في الجنوب والبقاع وبيروت والضاحية وكل المناطق وأرفع رأسي بالتضامن الذي عبرتم عنه خلال الحرب عندما فتحتم بيوتكم للمنكوبين واستقبلتم النازحين وقلتم بالفعل وليس بالكلام إن لبنان واحد واللبنانيون جسم واحد".



وتوجه الحريري الى الحشود المشاركة في الذكرى قائلا: "منذ 20 سنة طالبتم من هذه الساحة بالعدالة وطردتم نظام بشار الاسد المجرم من لبنان ونعلن دعمنا للادارة السورية واستقرار سوريا واعادة اعمارها، ومن حاول قتل مشروع الرئيس الشهيد "شوفوا وين صار".































