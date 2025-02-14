أحمد الحريري: ستصدر قرارات واضحة بشأن المشاركة في الإستحقاقات

أعلن الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري أن الرئيس سعد الحرير قال إننا عدنا الى الميدان للمشاركة في كل الاستحقاقات، مشيرًا الى أنه ستصدر لاحقا قرارات واضحة بشأن ذلك.

وقال أحمد الحريري في حديث للـLBCI: "تبين اليوم أن تيار المستقبل هو تيار جماهيري والأساس فيه هم الناس".