الحشيمي: ما حدث من فوضى وقطع طرق تخريب ممنهج يهدف إلى زعزعة الإستقرار وضرب صورة الدولة

رأى النائب بلال الحشيمي أن "ما حدث من فوضى وقطع للطرق وإشعال للإطارات في بعض المناطق أمر مرفوض جملةً وتفصيلًا، وهو ليس تعبيرًا عن رأي، بل تخريب ممنهج يهدف إلى زعزعة الاستقرار وضرب صورة الدولة في لحظة بدأ فيها اللبنانيون يستعيدون الأمل بالمستقبل".



وأشار في بيان إلى أن "المرحلة الجديدة منحت، مع انتخاب فخامة الرئيس العماد جوزاف عون وتكليف دولة الرئيس نواف سلام، أملًا حقيقيًا للبنانيين بأن بلدهم قادر على النهوض من جديد والانفتاح على العالم العربي والدولي، ما أعاد لبنان إلى دائرة الاهتمام الدولي. هذا هو المسار الصحيح، وهذا هو المطلوب لإنقاذ لبنان وإعادة أموال المودعين وإعادة الأعمار وتحقيق الإصلاحات الضرورية. أما من يصر على استخدام الفوضى والبلطجة وقطع الطرق لتعطيل حياة المواطنين، فهو يعمل ضد مصلحة لبنان واللبنانيين".



وقال: "الاحتجاج حق مشروع، لكن بأسلوب حضاري ومنظم، وليس عبر التخريب والتدمير الذي يعيق الأزمات بدل أن يحلها. نؤكد على ضرورة أن يكون السلاح بيد الدولة وحدها، وأن تعمل القوى الأمنية بحزم لمنع أي محاولة لضرب الاستقرار وإعادة لبنان إلى نقطة الصفر. نحن أمام فرصة لإنقاذ البلاد، ولن نسمح بأن تضيع بسبب أعمال غوغائية لا تخدم إلا مشاريع الفوضى والانهيار".