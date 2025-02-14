بري بحث مع مرقص في قانون الإعلام: لبنان يفتقد الرئيس الشهيد الحريري ويحتاجه مشروع وحدة وشراكة واعتدال

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، وكان بحث في مشروع قانون الإعلام المرئي والمسموع الموجود حاليًا قيد المناقشة في مجلس النواب.واستقبل بري أيضًا سفير كوريا الجنوبية بارك إيل في زيارة وداعية لمناسبة إنتهاء مهمته الديبلوماسية في لبنان.على صعيد آخر، وفي الذكرى الـ20 لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري، قال بري: "يفتقده ويحتاجه الوطن مشروع وحدة وشراكة وإعتدال ومشروع إيمان بالإنسان من أجل لبنان".