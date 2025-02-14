بعد الاحتجاجات على طريق المطار... الجيش يحذر المواطنين من القيام بتعديات وأعمال شغب

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:



تشهد عدة مناطق ولا سيما محيط مطار رفيق الحريري الدولي احتجاجات تتخللها تعديات وأعمال شغب، بما في ذلك التعرض لعناصر من الجيش، ومهاجمة آليات تابعة لقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان - اليونيفيل، ومحاولة إغلاق طريق المطار.



تحذّر قيادة الجيش المواطنين من مواصلة هذه الممارسات التي من شأنها خلق توتر داخلي لا تحمد عقباه خلال المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد.



تستمر الوحدات في تنفيذ مهمات حفظ الأمن، وستعمل بكل حزم على منع أي مساس بالسلم الأهلي وتوقيف المخلين بالأمن.





