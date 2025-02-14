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حركة أمل: الإعتداء على اليونيفل إعتداء على جنوب لبنان وندعو الجيش والقوى الامنية إلى ملاحقة الفاعلين

أخبار لبنان
2025-02-14 | 15:17
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حركة أمل: الإعتداء على اليونيفل إعتداء على جنوب لبنان وندعو الجيش والقوى الامنية إلى ملاحقة الفاعلين
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حركة أمل: الإعتداء على اليونيفل إعتداء على جنوب لبنان وندعو الجيش والقوى الامنية إلى ملاحقة الفاعلين

أصدرت قيادة حركة أمل بياناً جاء فيه: "إن الإعتداء على اليونيفل إعتداء على جنوب لبنان، وأن قطع الطرقات في أي مكان كان هو طعنة للسلم الاهلي" .
ودعت حركة أمل قيادة الحركة الجيش اللبناني والقوى الامنية إلى ملاحقة الفاعلين والضرب بيد من حديد على أيدي العابثين

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