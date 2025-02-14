منسى اتصل برئيس بعثة اليونيفيل مستنكرا الاعتداء على موكب تابع لها

أجرى وزير الدفاع الوطني ميشال منسى اتصالا برئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام الجنرال أرولدو لازارو مستنكرا الإعتداء الذي تعرض له موكب تابع لليونيفيل ومؤكدا العمل على توقيف المعتدين واحالتهم على العدالة. وأعرب عن تقديره للدور الذي تقوم به اليونيفيل في الجنوب.