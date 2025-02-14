وزير الداخلية يدعو مجلس الأمن لاجتماع طارئ السبت ويعطي التوجيهات اللازمة للمعنيين لضبط الوضع

دعا وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار مجلس الأمن الداخلي المركزي الى اجتماع طارئ، قبل ظهر يوم غد السبت في مكتبه في الوزارة، لمتابعة الأوضاع الأمنية في ضوء الحوادث المستجدة.



هذا وتفقد الوزير الحجار الضابطين المصابَين من قوات اليونيفيل في مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي "الروم"، بناءً لتوجيهات رئيسي الجمهورية جوزيف عون والحكومة نواف سلام، مؤكداً رفض الحكومة اللبنانية هذا الاعتداء الذي يُعد جريمة بحق قوات حفظ السلام.



وأعطى الوزير الحجار التوجيهات اللازمة الى المعنيين لضبط الوضع والعمل على تحديد هوية المعتدين وتوقيفهم وإحالتهم إلى القضاء المختص.