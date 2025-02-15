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o
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إليكم الطرقات المقطوعة بسبب الثلوج...
أخبار لبنان
2025-02-14 | 23:42
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إليكم الطرقات المقطوعة بسبب الثلوج...
أعلنت غرفة التحكم المروري أنّ الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج هي:
عيناتا - الأرز
كفردبيان - حدث بعلبك
العاقورة - حدث بعلبك
الهرمل - سير الضنية
الهرمل - القبيات
معاصر الشوف - كفريا
أخبار لبنان
الطرقات
المقطوعة
الثلوج...
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