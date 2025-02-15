رازي الحاج للـ LBCI: ما من ثلث معطّل...ولن نقبل بأي أمر غير واضح في البيان الوزاري





أكد النائب رازي الحاج أنه لن يتم القبول بأي أمر غير واضح في البيان الوزاري ولن يتم عندها الموافقة عليه على الاصعدة كافة، لافتاً الى أن في هذه الحكومة ما من ثلث معطّل وغالبية الوزراء ينتمون الى فكر الدولة.



واشار خلال برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI الى أن محاولة "التزاكي" والالتفاف على تنفيذ وقف اطلاق النار وعدم تسليم ترسانة الحزب الى الجيش بشكل واضح كلها ذرائع تستغلّها اسرائيل من اجل استكمال اعتداءاتها.



واضاف الحاج: "لا نقبل ان يكون هناك من احتلال اسرائيلي لأي أرض ويجب ان نرصد اي اعتداء من خلال الدولة ومن هنا ضرورة توضيح وذكر حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية".



وردّاً على سؤال بشأن وجود مشكلة مع الرئيس بري، اجاب: "لا مشكلة سوى عدم الانتظام ضمن المؤسسات".



وفي ملف النزوح السوري، قال الحاج: "التسمية الصحيحة هي "تواجد سوري غير شرعي في لبنان" ومع سقوط الاسد سقط معه كل الحجج التي كان تُحكى لمنع العودة".



