نقيب المحامين في بيروت للمنتسبين الجدد: للحرص على ديمومة النقابة وعصرنتها

في قصر العدل في بيروت، مئتان وثلاثةٌ وثمانونَ محامٍ متدرجٍ جديد، قاموا بقسَمِ اليمين أمامَ الهيئة العامة لمحكمةِ الإستئناف في بيروت، للانتسابِ الى نقابةِ المحامين، بعدما اجتازوا بنجاحٍ الاختباراتِ النقابية.



وخلال الاحتفال، دعا نقيب المحامين فادي المصري، المنتسبين الجُدد الى ان يَحرَصوا على ديمومةِ النقابة وعَصرَنتِها.



كما اعتبرَ أنّهم مؤتمنونَ على تراثٍ حقوقيٍ وعلى الحفاظِ على لقب "بيروت أم الشرائع".

