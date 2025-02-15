وزير الداخلية: أكثر من 25 موقوفًا في قضية الإعتداء على اليونيفل... وقطع الطرق والتعديات ممنوعان

أعلن وزيرالداخلية العميد أحمد الحجار في مؤتمر صحافي بعد اجتماع المجلس الامن المركزي الطارئ ان "الاعتداء على قوّات "اليونيفيل" يعتبر جريمة واطلعت اليوم على التحركات وعلى الإجراءات التي حصلت وملاحقة المرتكبين والذي تعدّوا على الأملاك واعتدوا على اليونيفيل".



وقال: "حتى الآن، لدينا أكثر من 25 موقوفا في مخابرات الجيش اللبناني ، وهناك موقوف عند شعبة المعلومات بقوى الأمن الداخلي"، موضحا أن "هذا لا يعني أن هؤلاء الموقوفين ارتكبوا الاعتداء على اليونيفيل، لكن التحقيقات سوف تظهر من هو المسؤول ومن المرتكب" كما أنها "ستتواصل بشكل جدي جدا".



اضاف الحجار: "طلبت من الجيش والقوى الأمنية التشدد على الأرض للحفاظ على الأمن وحماية المواطنين"، مشيرا الى ان" التعبير عن الرأي مسموح ضمن الأصول والقوانين، الا ان قطع الطرق والتعدّيات ممنوعان، مؤكدا ان "التدابير ستكون جديّة".