إيران تعلن استعدادها لمحادثات "بناءة" مع لبنان في شأن استئناف الرحلات الجوية

أكّدت إيران أنّها مستعدة لإجراء "محادثات بناءة" مع لبنان، بهدف استئناف الرحلات الجوية بين طهران وبيروت، بعدما أثار حظر هبوط طائرتين إيرانيتين غضب “حزب الله”.
وتحدّث وزير الخارجية الإيرانيّ ونظيره اللبنانيّ هاتفيًا عن "سبل لحل قضية الرحلات الجوية المدنية بين البلدين" مؤكدَين "استعدادهما لإجراء محادثات بناءة وبنية حسنة"، حسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية.
وبحث وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي، ووزير خارجية لبنان يوسف رجي، في العلاقات الثّنائيّة والتّطورات الإقليميّة.
وخلال المحادثة، هنّأ عراقجي رجي على تعيينه وزيرًا جديدًا للخارجية اللبنانية، متمنيًا له وللحكومة اللبنانية الجديدة التّوفيق والنجاح.
وأكّد الطرفان في هذا الاتصال على ضرورة تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية، بما يخدم مصلحة شعبي البلدين، وعلى أساس الاحترام المتبادل.
كما تم تبادل وجهات النظر حول السبل الممكنة لحل المشكلة المتعلقة بتسيير الرحلات الجوية بين البلدين، حيث أعرب الجانبان عن استعدادهما لإجراء محادثات بناءة بروح من حسن النية.