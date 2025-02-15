إيران تعلن استعدادها لمحادثات "بناءة" مع لبنان في شأن استئناف الرحلات الجوية

أكّدت إيران أنّها مستعدة لإجراء "محادثات بناءة" مع لبنان، بهدف استئناف الرحلات الجوية بين طهران وبيروت، بعدما أثار حظر هبوط طائرتين إيرانيتين غضب “حزب الله”.

وتحدّث وزير الخارجية الإيرانيّ ونظيره اللبنانيّ هاتفيًا عن "سبل لحل قضية الرحلات الجوية المدنية بين البلدين" مؤكدَين "استعدادهما لإجراء محادثات بناءة وبنية حسنة"، حسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية.