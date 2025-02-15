سلام بعد لقائه عون: سلامة أمن المطار فوق كل اعتبار ومخطىء من يظن أن ما حصل يسرّع الإنسحاب الإسرائيلي

وعن إذا ما كان هناك من حل لفتح خط جويّ بين لبنان وايران عبر طيران الشرق الاوسط، قال سلام:
"هناك مسألتان: الأولى تتعلق بسلامة المطار وسلامة الطيران المدني والمسافرين. هناك اشكالات عدة في ما يخص الرحلات بين طهران وبيروت نتيجة العقوبات الأوروبية على اكثر من شركة طيران إيرانية.
ولفا إلى أنّ لبنان مرتبط باتفاقات مع السوق الأوروبية المشتركة، يجب عليه احترامها.
وقال: “أمّا الموضوع الثاني، فنحن على تواصل مع السلطات الإيرانية ان عبر البعثة الدبلوماسية في طهران، او عبر السفارة في بيروت، لحل مسألة أولية إعادة اللبنانيين من طهران اولاً وبأسرع وقت ممكن. وقد عرضنا ارسال طائرتين تابعتين لـ"الميدل ايست" لهذه الغاية، وفي حال لم تنجح هذه الخطوة فقد تعهد لبنان باعادتهم على نفقة الدولة عبر تركيا او غيرها".