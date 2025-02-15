لبنان ينتظر رد إيران على طلب إرسال الطائرتين إليها لنقل الركاب العالقين

أفادت معلومات للـLBCI بأنه خلال الاتصال بين وزيري الخارجية الإيراني واللبناني، طلب الوزير اللبناني الموافقة على إرسال طائرتين إلى إيران لنقل الركاب العالقين هناك منذ أيام، على أن يتم بحث ملف الطيران الإيراني لاحقًا.



من جهته، أبدى وزير الخارجية الإيراني استعداده للموافقة، لكنه أكد ضرورة التنسيق مع هيئة الطيران المدني الإيرانية.



وحاليًا، ينتظر لبنان رد إيران على طلب إرسال الطائرتين.