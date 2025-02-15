أدرعي: استهدفنا عنصرًا في "حزب الله" في أعقاب قيامه بخروقات متكررة

#عاجل 🔸 أغارت طائرة لسلاح الجو قبل قليل بشكل موجه بدقة وبتوجيه استخباري من هيئة الاستخبارات على مخرب مركزي في الوحدة الجوية لحزب الله الارهابي في منطقة جنوب لبنان.



🔸تم استهداف العنصر الإرهابي في أعقاب قيامه بخروقات متكررة تفاهمات الاتفاق بين إسرائيل ولبنان خلال الأسابيع… — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 15, 2025

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي أنّ طائرة لسلاح الجو أغارت بشكل موجه بدقة وبتوجيه استخباريّ من هيئة الاستخبارات على "مخرب مركزيّ في الوحدة الجوية لحزب الله" في منطقة جنوب لبنان.وكتب، عبر اكس: "استُهدف العنصر في أعقاب قيامه بخروقات متكررة تفاهمات الاتفاق بين إسرائيل ولبنان خلال الأسابيع الأخيرة والتي شملت أيضًا تورطه بإطلاق مسيرات نحو الأراضي الإسرائيلية.ويواصل الجيش الإسرائيليّ العمل لإزالة أي تهديد على إسرائيل وسيمنع كل محاولة من حزب الله للتموضع خلافًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان."