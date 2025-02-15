أدرعي: استهدفنا عنصرًا في "حزب الله" في أعقاب قيامه بخروقات متكررة

#عاجل 🔸 أغارت طائرة لسلاح الجو قبل قليل بشكل موجه بدقة وبتوجيه استخباري من هيئة الاستخبارات على مخرب مركزي في الوحدة الجوية لحزب الله الارهابي في منطقة جنوب لبنان.
🔸تم استهداف العنصر الإرهابي في أعقاب قيامه بخروقات متكررة تفاهمات الاتفاق بين إسرائيل ولبنان خلال الأسابيع…
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 15, 2025
#عاجل 🔸 أغارت طائرة لسلاح الجو قبل قليل بشكل موجه بدقة وبتوجيه استخباري من هيئة الاستخبارات على مخرب مركزي في الوحدة الجوية لحزب الله الارهابي في منطقة جنوب لبنان.
🔸تم استهداف العنصر الإرهابي في أعقاب قيامه بخروقات متكررة تفاهمات الاتفاق بين إسرائيل ولبنان خلال الأسابيع…