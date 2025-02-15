وزارة الخارجية الأردنية دانت الهجوم على اليونيفيل في لبنان

دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، الهجوم الذي تعرض له موكب قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل) على طريق مطار بيروت.

واعتبرته خرقًا فاضحًا للقانون الدوليّ.

وأكّد المتحدث الرسميّ باسم الوزارة السّفير سفيان القضاة، ضرورة ضمان أمن القوات الأممية والحفاظ على سلامة عناصرها ورفض المملكة لأي استهداف لقوات (اليونيفيل) التي تقوم بدور مهم في حفظ أمن واستقرار لبنان وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأعرب السفير القضاة عن تضامن المملكة الكامل مع حكومة جمهورية لبنان في الحفاظ على الأمن والاستقرار، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.