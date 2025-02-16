الخارجية السعودية: ندعم بالكامل إجراءات لبنان للتعامل بحزم مع الاعتداءات على يونيفيل

أعربت المملكة العربية السعودية عن دعمها الكامل للإجراءات التي اتخذتها الجمهورية اللبنانية لمواجهة محاولات العبث بأمن المواطنين اللبنانيين، والتعامل بحزم مع الاعتداء على قوة الأمم المتحدة "اليونيفيل".

وجددت المملكة الدعم والثقة فيما يتخذه الرئيس جوزيف عون، ورئيس الوزراء نواف سلام في هذا الصدد، وما يقوم به الجيش اللبناني من مهام وطنية تسهم في تحقيق الأمن والاستقرار.