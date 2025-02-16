الراعي: سنة 1975 سقطت الدولة وبقي المجتمع فصمدنا وانتصرنا معًا وأعدنا بناء الدولة

شدد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي على ان لبنان قبل أن يكون دولة وكيانًا سنة 1920، كان مجتمعًا، ما ساعد آباءنا وأجدادنا على الصمود قبل نشوء دولة لبنان الكبير وبعد نشوئها.



ورأى ان المجتمع، لا الدولة، هو ما اتاح للبنانيي الجبل مواجهة الاحتلالين المملوكي والعثماني. كما ان المجتمع، مكّن لبنانيي السيادة والاستقلال والتحرير من مواجهة الاحتلالين السوري والإسرائيلي.



واوضح ان المجتمع، هو الذي حافظ سنة 1975، وما بعدها، على لبنان رغم انقسام مؤسّسات الدولة الدستوريّة والأمنيّة والعسكريّة.



وقال إن مجتمعنا الوطني كان يملك قضية مثلثة: الأمن، والحرية والحضارة.



واضاف البطريرك الراعي في عظة الاحد : ان الدولة سقطت سنة 1975، وان المجتمع بقي، فصمدنا وانتصرنا معًا وأعدنا بناء الدولة.



واكد ان ما يميز لبنان عن دول محيطه أنّه دولةٌ تدور حول المجتمع، بينما في المحيط دول تدور حول أنظمتها.



وشدد على ان التعددية لم تكن يومًا عائقًا أمام وحدة المجتمع اللبناني، لأنّها كانت تعدّدية لبنانيّة الهوية.



ودعا الراعي المسؤولين لكي يجعلوا من الدولة مجتمعًا شبيهًا بالمجتمع اللبنانيّ، مع تنقيته من شوائبه فيكون مجتمع حضارة المحبّة والحقيقة.