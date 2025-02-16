افرام: الاعتداءات على اليونيفيل مرفوضة وأخشى أن يُسفك الدم اللبناني مرة أخرى

كتب رئيس المجلس التنفيذي لـ"مشروع وطن الإنسان" النائب نعمة افرام على منصة أكس: "مرفوضة بشدة الاعتداءات على اليونيفيل. نقول لمن قام بها ما المقصود بهذه الحركة؟ إن قوات اليونيفيل هي رمز اتفاق الهدنة. هل تريد من هذه الاعتداءات جرّ لبنان مجدداً إلى أتون الحرب؟ لماذا؟ أخشى أنّ مرة أخرى، يُسفك الدم اللبناني، ليكون ذبيحة في صراعات تتجاوز حدودنا. صراعات لم نكن يوماً شركاء فيها… بل فقط كشراكة الحَمَل بيوم الفصح".