افرام: الاعتداءات على اليونيفيل مرفوضة وأخشى أن يُسفك الدم اللبناني مرة أخرى

مرفوضة بشدة الاعتداءات على اليونيفيل. نقول لمن قام بها ما المقصود بهذه الحركة؟ إن قوات اليونيفيل هي رمز اتفاق الهدنة. هل تريد من هذه الاعتداءات جرّ لبنان مجدداً إلى أتون الحرب؟ لماذا؟ أخشى أنّ مرة أخرى، يُسفك الدم اللبناني، ليكون ذبيحة في صراعات تتجاوز حدودنا. صراعات لم نكن يوماً…
— Neemat Frem (@neematfrem) February 16, 2025
مرفوضة بشدة الاعتداءات على اليونيفيل. نقول لمن قام بها ما المقصود بهذه الحركة؟ إن قوات اليونيفيل هي رمز اتفاق الهدنة. هل تريد من هذه الاعتداءات جرّ لبنان مجدداً إلى أتون الحرب؟ لماذا؟ أخشى أنّ مرة أخرى، يُسفك الدم اللبناني، ليكون ذبيحة في صراعات تتجاوز حدودنا. صراعات لم نكن يوماً…