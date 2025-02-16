وزير الداخلية من تونس: لبنان يتطلع إلى دعم أشقائه وعازمون على السير في طريق الإصلاح والإنقاذ

أوضح وزير الداخلية أحمد الحجار أمام مجلس وزراء الداخلية العرب - تونس ان "لبنان لا يزال رازحًا تحت وطأة أزمة اقتصادية ومالية وهو يتطلع الى دعم اشقائه."



وأكد أننا "عازمون على السير في طريق الاصلاح والانقاذ."



وأشار الحجار إلى أن "التطور التكنولوجي لا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي ينذر بأنواع جديدة من الجرائم التي تفرض علينا أساليب مبتكرة وفعالة للحد من سرعة انتشارها."



وقال: "أدعوكم لملاقاتنا في بيروت ام الشرائع ومساندتنا ودعمنا لاعادة بناء لبنان وطنا منفتحا على كل الثقافات."

