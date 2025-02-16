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ميقاتي: أملنا كبير بعهد الرئيس عون وندعو جميع الأطراف إلى دعمه

أخبار لبنان
2025-02-16 | 10:25
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ميقاتي: أملنا كبير بعهد الرئيس عون وندعو جميع الأطراف إلى دعمه
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ميقاتي: أملنا كبير بعهد الرئيس عون وندعو جميع الأطراف إلى دعمه

دعا الرئيس نجيب ميقاتي "جميع الاطراف الى عدم اضاعة الفرص المتاحة لتطبيق الإصلاحات المالية والاقتصادية التي عملت حكومتنا على دراستها ووضعتها كمشاريع قوانين تنتظر اقرارها من قبل مجلس النواب". 

واكد أن "أملنا كبير بعهد الرئيس جوزاف عون، وندعو جميع الاطراف الى دعمه والتعاون معه ومع الحكومة الجديدة لتحقيق ما عبّر عنه في خطاب القسم".

وجاء موقف الرئيس ميقاتي في خلال مشاركته في ندوة بعنوان "الشرق الأوسط والطريق إلى الاستقرار" خلال "مؤتمر ميونيخ للأمن" في المانيا، حيث ناقش مع نخبة من القادة السياسيين مستقبل منطقة الشرق الاوسط.

وضمّت الندوة رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما، رئيس حزب الديمقراطي المسيحي الألماني الأسبق أرمين لاشيت، ومديرة "مركز بروكلين الاميركي  للدراسات السياسية الخارجية" سوزان مالوني.

وقال الرئيس ميقاتي إن "السبيل الوحيد لاستقرار منطقة الشرق الأوسط  هو التوصل إلى حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية على قاعدة حل الدولتين". 

وأشار إلى أن "السلام في المنطقة يرتكز على احترام حقوق الفلسطينيين وإنهاء الصراع المستمر منذ عقود. وشدد على "دعم لبنان الثابت للشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره"، مطالبًا "المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فورية لوقف العنف وضمان حماية المدنيين والعمل على التوصل إلى حل عادل ودائم يحترم حقوق الشعب الفلسطيني وتطلعاته، ويضمن حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وفقًا للقانون الدولي" .

ولفت إلى أن "لبنان يستضيف آلاف الإخوة الفلسطينيين منذ بداية محنة تهجيرهم، قبل 75 عامًا، ودفع أثمانًا باهظة دفاعًا عن القضية الفلسطينية، ويتشاطر مع الإخوة الفلسطينيين الإمكانات القليلة المتاحة لديه، والعمل على حل هذا الصراع هو مفتاح الحل لكل أزمات المنطقة. أما استمرار الصراع، من دون حل، فمن شأنه أن يُدخل المنطقة في أزمات متتالية لا يمكن توقع نتائجها وانعكاساتها".

وفي الشأن اللبناني، قال ميقاتي: "أملنا كبير بعهد الرئيس جوزاف عون، وندعو جميع الاطراف الى دعمه والتعاون معه ومع الحكومة الجديدة لتحقيق ما عبّر عنه في خطاب القسم. كما ندعو جميع الاطراف الى عدم اضاعة الفرص المتاحة لتطبيق الإصلاحات المالية والاقتصادية التي عملت حكومتنا على دراستها ووضعتها كمشاريع قوانين تنتظر اقرارها من قبل مجلس النواب". 

وشدد على أن "الاستقرار السياسي في لبنان لن يكتمل إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من كل الأراضي اللبنانية، وبسط الدولة اللبنانية سيادتها على أراضيها كافة".

ورأى في الختام أن "لبنان بحاجة إلى استقرار داخلي وخارجي، لكي يحقق تطلعات شعبه في بناء دولة قوية ومزدهرة".

وفي حديث الى محطة "دويتشه فيله" الالمانية سئل عن موضوع الانسحاب الاسرائيلي من جنوب لبنان، فقال: "من الضروري ان يتم الانسحاب الكامل من كل الجنوب ضمن مهلة الثامن عشر من شباط، وان يتم الزام العدو الاسرائيلي وقف اطلاق النار وخروقاته المتكررة للسيادة اللبنانية والتوقف عن الهدم الممنهج للقرى والبلدات الجنوبية" .

واشار الى ان "الاتصالات الديبلوماسية لا تزال مستمرة لتأمين الانسحاب الاسرائيلي التام وتنفيذ القرار 1701 كاملًا. وعندما تم التوصل الى وقف اطلاق النار حصل ذلك بضمانة اميركية وفرنسية، وينبغي ان يضغط الوسيطان على اسرائيل للانسحاب بشكل كامل".

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