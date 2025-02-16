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جنبلاط في ذكرى تحرير الشحّار من عبيه: معا نحافظ على هويتنا العربية وعلى عروبة واستقلال لبنان
أخبار لبنان
2025-02-16 | 10:54
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جنبلاط في ذكرى تحرير الشحّار من عبيه: معا نحافظ على هويتنا العربية وعلى عروبة واستقلال لبنان
بمناسبة الذكرى السنوية لتحرير الشحار الغربي، قام رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط بزيارة إلى مقام الامير السيد عبدالله التنوخي في عبيه، على رأس وفد كبير من نواب كتلة اللقاء الديمقراطي وقيادة الحزب الاشتراكي، إستبقها بزيارة للشيخ الجليل ابو محمود سعيد فرج في منزله في عبيه شقيق الشيخ الجليل شهيد الواجب ابو عفيف محمد فرج.
وكان في استقبال النائب جنبلاط والوفد المرافق في منزل الشيخ فرج، شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز سامي ابي المنى والشيخ القاضي نعيم حسن ورئيس المحكمة الدرزية العليا القاضي فيصل ناصر الدين، الى جانب مشايخ رؤساء لجان واعضاء من المجلس المذهبي وحشد من المشايخ وابناء البلدة والمنطقة.
وأكد ابي المنى في خلال اللقاء على "أهمية محطة ذكرى التحرير لاستذكار الشهداء اولا وعلى رأسهم الشيخ ابو عفيف محمد فرج وسائر الشهداء الذين قدموا دماءهم فداء للوجود والكرامة وعزة الجبل"، لافتا الى أن "المحطة كانت ايضا سبيلاً لعقد مصالحة الجبل التاريخية التي هي مصالحة لكل لبنان، الوطن الذي يحتاج اليوم الى مثلها أكثر من أي وقت مضى من اجل تثبيت التضامن الداخلي والعبور ببلدنا نحو الاستقرار المنشود".
جنبلاط
بدوره، قال جنبلاط: "اليوم ومع تمسّكنا الكامل بالمصالحة، نتذكّر تاريخنا الذي نفتخر فيه، وما قدّمناه لهذا البلد. والمصالحة هي قرار شجاع لكي لا تتكرر الأخطاء".
وأضاف: "معكم جميعًا سنحافظ على هويتنا العربية، وعلى عروبة واستقلال لبنان، وعلى تاريخنا ومستقبلنا".
شيخ العقل
ثم القى شيخ العقل كلمة بالمناسبة، قائلا: "لقد عدنا لأرضك أيها الشحار، وكان القرار قراراً صائباً، قرار القيادة الحكيمة بأن نعود الى أرض الأمير السيد، الى الشحار لنفتح طريق المصالحة، وقد فتحت طريق المصالحة والحمد لله وكان وليد جنبلاط قائدا كبيرا في الحرب وقائدا كبيرا في السلم. هذه هي ميزة هذا الرجل وهذه هي ميزة الموحدين بني معروف انهم اقوياء بغير غرور وأنهم متواضعون بدون ضعف، وهذه هي ميزة الموحدين الدروز. وقد تجلّت هذه الميزة في الحرب وفي السلم وكانت اخيرا المصالحة التي ارساها وليد بك والمرحوم الشيخ ابو محمد جواد والمشايخ وغبطة البطريرك نصر الله صفير، وها نحن نستمر في زمن المصالحة في زمن بناء السلم الأهلي والعيش المشترك".
وأضاف: "صحيح ان التحديات كبيرة لكن الثبات اكبر، نحن ثابتون في هويتنا العربية الاسلامية الوطنية، ثابتون في حمل رسالة المصالحة والمحبة والرحمة والأخوة، هذه هي ميزة الموحدين الدروز انهم دعاة سلم لا دعاة حرب، وميزة القيادة وميزة مشايخنا الأجلاء. الحمد لله أننا عدنا الى هذه الأرض لنتبارك ولنذكر نعمة الله علينا، ولنذكر فضل الشهداء ودماء الشهداء من مطيّر عبيه ودم المرحوم الشيخ ابو عفيف محمد فرج رحمه الله، الذي أوقد شعلة للدفاع عن الأرض والمقدسات وكل الشهداء الأبرار، الذين سقطوا دفاعا عن الأرض والعرض والكرامة".
وتابع: "حياكم الله، ولتبق هذه الذكرى حيّة في قلوبنا، لا لشيء الا لنؤكّد دورنا في بناء السلم الأهلي، لا في إثارة النعرات والخلافات، نحن دعاة سلم لا دعاة حرب، نحيد عن كل ما يفرق وننحاز الى كل ما يجمع، هذا هو شعارنا الذي رفعنا منذ البداية، وسنبقى نحمل هذا الشعار، حياكم الله، وكل ذكرى وانتم بخير، أمدكم الله بالعافية يا تيمور بك وايها الأخوة جميعا وكل عام وأنتم بخير".
وفي الختام جرت قراءة الفاتحة على ارواح شهداء ذكرى الشحار.
أخبار لبنان
تحرير
الشحّار
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