بلدية حولا تناشد: للتدخّل السّريع وتسهيل عملية الإجلاء الفوري للمحاصرين في البلدة

بعد أن تعرقلت عمليّة دخول الجيش اللّبنانيّ والصّليب الأحمر إلى بلدة حولا، بهدف إجلاء جثمان الشّهيدة خديجة حسين عطوي، وتحرير المحاصرين في البلدة بعد دخولهم إليها صباحًا، وهم عشرة مواطنين مدنيّين من أبناء البلدة، ناشدت بلديّة حولا المعنيّين والمسؤولين في الجيش اللّبنانيّ وقوّات الطّوارئ الدّوليّة والصّليب الأحمر الدّوليّ للتّدخّل السّريع والمباشر، والعمل الحثيث والجدّيّ لتسهيل عمليّة الإجلاء الفوريّ والسّريع كي لا يبقى المواطنون هذه اللّيلة في العراء.