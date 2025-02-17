إيران ستكون ممثلة "على مستوى رفيع" في تشييع نصرالله

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعیل بقائي ان ايران ستكون ممثلة "على مستوى رفيع" خلال تشييع الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصرالله.وقال بقائي: "سنشارك في هذه المراسم على مستوى رفيع"، من دون أن يحدد من سيمثل الجمهورية الإسلامية.