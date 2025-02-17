السفير المصريّ: "الخماسية" ملتزمة بالدفع إلى انسحاب الجيش الاسرائيليّ الكامل

أكّد السفير المصريّ لدى لبنان أنّ دول "الخماسية" ملتزمة باستمرارها بالدفع إلى انسحاب الجيش الاسرائيليّ الكامل من الأراضي اللبنانيّة.



وقال، بعد لقائه رئيس الجمهورية جوزاف عون: "اتصالاتنا مستمرة مع الأطراف كلها."



وأوضح أنّ الدولة اللبنانية ستضع خطة إعادة الإعمار وستُعرضها على الشركاء للبحث في الوسيلة الأفضل لتنفيذها.



ولفت إلى أنّ الخماسيّة ارتأت أنّ الوقت مناسب للقاء الرئيس وأنّ الزيارة كانت تأكيدًا لاستمرار دعم الخماسية للمرحلة الجديدة، الذي يمر فيها لبنان.



وندّد بما تعرضت له قوى من "اليونيفيل".



وقال: "تحدثنا عن الملفات الواردة في خطاب القسم وعون أكّد لنا أنّ جزءًا كبيرًا منها سيكون في البيان الوزاريّ."