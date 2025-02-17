السفير المِصريّ بعد لقاء الخماسية بسلام: نلتزم دعم لبنان في المجالات كلها

أكّد السفير المِصريّ علاء موسى أنّ الفترة المقبلة ستشهد إصلاحات مالية.



وشدّد، بعد لقاء "الخماسية" الرئيس نواف سلام، أنّ "الخماسية" تلتزم دعم لبنان في المجالات كلها.



وندد موسى بالاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة على لبنان لما ترفعه من تكلفة إعادة الإعمار ولما تشكّله من اختراق للسيادة اللبنانية.



وقال: "أكّدنا ضرورة انسحاب الجيش الإسرائيليّ في الوقت المحدد ونأمل التزامًا من الطرف الاسرائيليّ."



وأضاف: "تحدثنا عن عملية الاصلاح والساعات المقبلة تشهد خروج البيان الوزاريّ."