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عون: العدو الإسرائيلي لا يؤتمن له... وخيار الحرب لا يفيد

أخبار لبنان
2025-02-17 | 05:39
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عون: العدو الإسرائيلي لا يؤتمن له... وخيار الحرب لا يفيد
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عون: العدو الإسرائيلي لا يؤتمن له... وخيار الحرب لا يفيد

اعتبر رئيس الجمهورية جوزاف عون أن العدو الإسرائيلي لا يؤتمن له، معربا عن تخوفه من عدم تحقيق الانسحاب الكامل غدا.

وأشار عون في خلال استقباله وفدا من نقابة المحررين الى أن الرد اللبناني سيكون من خلال موقف وطني موحد وجامع.

وقال: "خيار الحرب لا يفيد وسنعمل بالطرق الديبلوماسية لأن لبنان لم يعد يحتمل حربا جديدة والجيش جاهز للتمركز في القرى والبلدات التي سينسحب منها الاسرائيليون".

وأضاف: "سأعمل مع الحكومة على ايجاد حلول وفق ما ورد في خطاب القسم لنضع البلاد على السكة الصحيحة".

ولفت عون الى أن اعادة الاعمار مشروطة بالاصلاحات والى ألا مجال لاي مساعدة خارجية من دون اصلاحات ستشمل المناطق التي دمرت، مشيرا الى أن لبنان يرحب بأي مساعدة لازالة اثار الحرب.

وأكّد عون ألا خوف من فتنة طائفية في لبنان او انقسام في صفوف الجيش مشيراً الى ان شهداء الجيش الذين سقطوا خلال العدوان الإسرائيلي من الطوائف كلها ومن كل لبنان، وأن ومهمة الجيش مقدسة.

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