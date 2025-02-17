خروج بعض المحاصرين في بلدة حولا

خرج ٦ أشخاص من الذين كانوا محاصرين في بلدة حولا.



ونُقلوا إلى مستشفى تبنين الحكوميّ.



وأفادوا بأنّ الشابة التي قيل إنّها شهيدة لا تزال على قيد الحياة وهي مصابة، فيما لا يزال ٣ أشخاص قيد الأسر في حولا.