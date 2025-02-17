أدرعي: قضينا على محمد شاهين قائد مديرية العمليات لـ"حماس" في لبنان

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي أنّ طائرة لسلاح الجو أغارت، في صيدا وقضت على المدعو محمد شاهين والذي شغل منصب قائد مديرية العمليات لـ"حماس" في لبنان.



زكتب، عبر اكس:



"لقد تم القضاء على المدعو شاهين بعد أن عمل في الفترة الأخيرة على الترويج لمخططات بتوجيه وتمويل إيرانيّ انطلاقًا من الاراضي اللبنانية نحو مواطني إسرائيل والقوات الإسرائيلية.



وكان المدعو شاهين يعتبر عنصرًا مهمًا ذو خبرة في حماس وتورّط خلال الحرب في تنفيذ اعتداءات مختلفة ومنها عمليات اطلاق قذائف صاروخية نحو الجبهة الداخلية الاسرائيلية."